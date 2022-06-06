Сделка между «Монако» и «Реалом» по трансферу Тчуамени близка к завершению

Продолжаются переговоры между «Реалом» и «Монако» по поводу трансфера полузащитника Орельена Тчуамени.

По данным RMC Sport, сделка близка к завершению. Сам 22-летний игрок хочет перейти в «Реал» и надеется, что трансфер будет оформлен как можно скорее.

Сообщается, что переходом полузащитника занимается лично президент «Реала» Флорентино Перес. «Сливочные» предлагают 80 миллионов евро за Тчуамени, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уговаривает Тчуамени перейти в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.