Ньигес намерен закрепиться в «Атлетико» после аренды в «Челси»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес намерен закрепиться в мадридском клубе после окончания аренды в «Челси», сообщает Marca.

27-летний испанец в прошлом сезоне провел за лондонский клуб 23 матча и забил 1 гол. Общее количество игрового времени составило 1200 минут.

Его контракт с «Атлетико» действует до июня 2026 года.