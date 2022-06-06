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Сегодня, 15:46

Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 25-летний игрок предпочел бы перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» все еще надеется убедить полузащитника перейти в клуб, сделав его лидером нового проекта под руководством Эрика тен Хага.

Ранее информировалось, что «МЮ» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220606/1001817976/united-aprieta-frenkie.html
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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