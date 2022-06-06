Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 25-летний игрок предпочел бы перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» все еще надеется убедить полузащитника перейти в клуб, сделав его лидером нового проекта под руководством Эрика тен Хага.

Ранее информировалось, что «МЮ» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан 30 июня 2026 года.