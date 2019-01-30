Сантьяго Солари: "Реал" - лучший клуб в истории футбола"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари заявил, что мадридский клуб является лучшим в истории футбола. Ранее рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не стал включать "королевский клуб" в свой топ-3 команд десятилетия.

- Гвардьола не включил "Реал" в топ-3? Думаю, это было сделано специально, - приводит слова Солари AS. - Мы не собираемся сражаться за одно десятилетие, ведь "Реал" - лучший клуб прошлого века и в истории футбола. И это потому, что этот клуб никогда никого не недооценивает, в любой ситуации.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 39 очков после 21 тура.

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