«Ювентус» связывался с «Реалом» по поводу трансфера Одриосолы

Руководство «Ювентуса» связывалось с представителями «Реала» по поводу потенциального перехода защитника Альваро Одриосолы, сообщает Foot Mercato. «Бьянконери» рассчитывают подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Представители туринцев следили за 26-летним испанцем во время его аренды в «Фиорентине», за которую он в прошлом году провел 27 матчей, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.

В этом сезоне Одриосола не провел ни одного матча за «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2024 года.