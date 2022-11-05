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Бензема — о переходе в «Реал»: «Было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, с какими трудностями столкнулся при переходе в мадридский клуб.

«Мой приезд в Мадрид был сложным. Когда я только приехал, то не говорил на этом языке, но было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый вариант.

В то время я очень хорошо ладил с лидерами раздевалки. Гути и Рауль оказали мне огромную помощь, даже Криштиану, который немного говорил по-французски, помог мне адаптироваться.

Подписав контракт с мадридским «Реалом», я осуществил свою мечту", — приводит Madrid Universal слова 34-летнего форварда.

Бензема стал игроком «Реала» в 2009 году. В августе 2021-го он продлил контракт с клубом еще на два года.

В текущем сезоне француз провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://madriduniversal.com/benzema-talks-ronaldo-bale-zidane-ramos-world-cup-and-ballon-dor/?amp=1
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
0
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 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
16
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
17
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
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Исаак Карселeн

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