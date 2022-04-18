Болельщики «Барселоны» планируют митинг против руководства клуба из-за числа фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Руководство «Барселоны» подверглось критике со стороны болельщиков, сообщает CCMA.

По информации источника, одна из групп болельщиков каталонского клуба негативно отреагировала на большое число болельщиков «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу» во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы (2:3).

Напомним, что встречу посетили более 20 тысяч болельщиков из Франкфурта. Болельщики «Барселоны» охарактеризовали произошедшее как «величайшее унижение» на их памяти.

Отмечается, что перед игрой «Барселоны» с «Кадисом» 18 апреля болельщики каталонцев хотят организовать митинг с целью показать руководству свое недовольство сложившейся ситуацией. По их мнению, под угрозу была поставлена «физическая неприкосновенность» болельщиков клуба.