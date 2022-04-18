Родригу: «Три очка с «Севильей» приближают «Реал» к нашей цели — выиграть ла лигу»

Форвард «Реала» Родригу подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).

«Завершили матч с лучшими чувствами, всегда боремся до конца. Мы знали, что это была очень сложная игра, но я счастлив, что смог выйти на поле, забить гол и отдать результативную передачу, чтобы помочь своей команде. Эти три очка надо ценить, потому что дома у «Севильи» никто не выигрывал, а мы смогли. Эти три очка приближают нас к нашей цели — выиграть чемпионат. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — приводит слова Родригу официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 75 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 60 очками — на третьей строчке.