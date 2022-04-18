Родригу: «Три очка с «Севильей» приближают «Реал» к нашей цели — выиграть ла лигу»
Форвард «Реала» Родригу подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).
«Завершили матч с лучшими чувствами, всегда боремся до конца. Мы знали, что это была очень сложная игра, но я счастлив, что смог выйти на поле, забить гол и отдать результативную передачу, чтобы помочь своей команде. Эти три очка надо ценить, потому что дома у «Севильи» никто не выигрывал, а мы смогли. Эти три очка приближают нас к нашей цели — выиграть чемпионат. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — приводит слова Родригу официальный сайт клуба.
После этого матча «Реал» с 75 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 60 очками — на третьей строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|23
|6
|3
|66-28
|75
|
2
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|32
|16
|12
|4
|46-25
|60
|
4
|Атлетико
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|
5
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|32
|13
|10
|9
|51-31
|49
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|
10
|Валенсия
|32
|10
|12
|10
|44-46
|42
|
11
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|
17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|3 : 0
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|1 : 2
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|1 : 4
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|2 : 1
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|2 : 3
|18.04
|22:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|27
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|26
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6