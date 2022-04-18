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Родригу: «Три очка с «Севильей» приближают «Реал» к нашей цели — выиграть ла лигу»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Родригу подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).

«Завершили матч с лучшими чувствами, всегда боремся до конца. Мы знали, что это была очень сложная игра, но я счастлив, что смог выйти на поле, забить гол и отдать результативную передачу, чтобы помочь своей команде. Эти три очка надо ценить, потому что дома у «Севильи» никто не выигрывал, а мы смогли. Эти три очка приближают нас к нашей цели — выиграть чемпионат. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — приводит слова Родригу официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 75 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 60 очками — на третьей строчке.

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28%

1.40

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20%

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Лопетеги: «Ощущение, будто «Севилья» боялась победить «Реал»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 2 : 1
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 0 : 2
17.04 22:00
Севилья – Реал
 2 : 3
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
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Энес Юнал

Хетафе

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П
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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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