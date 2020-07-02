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«Российский чемпион по теннисболу». Смолов показал фото с тренировки «Сельты»

2 июля 2020, 16:35
Федор Смолов. Фото instagram.com
Федор Смолов. Фото instagram.com
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Российский форвард «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую сторис в Instagram. 30-летний футболист показал кадр с тренировки испанской команды.

«Российский чемпион по теннисболу в Виго», — написал Смолов в Instagram.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 12 матчей за «Сельту» и забил два гола. 4 июля его команда встретится с «Бетисом» в рамках 34-го тура ла лиги.

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