«Российский чемпион по теннисболу». Смолов показал фото с тренировки «Сельты»

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую сторис в Instagram. 30-летний футболист показал кадр с тренировки испанской команды.

«Российский чемпион по теннисболу в Виго», — написал Смолов в Instagram.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 12 матчей за «Сельту» и забил два гола. 4 июля его команда встретится с «Бетисом» в рамках 34-го тура ла лиги.