«Российский чемпион по теннисболу». Смолов показал фото с тренировки «Сельты»
2 июля 2020, 16:35
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую сторис в Instagram. 30-летний футболист показал кадр с тренировки испанской команды.
«Российский чемпион по теннисболу в Виго», — написал Смолов в Instagram.
В сезоне-2019/20 нападающий провел 12 матчей за «Сельту» и забил два гола. 4 июля его команда встретится с «Бетисом» в рамках 34-го тура ла лиги.
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