Россиянин Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на игру с «Сельтой»

Россиянин Роман Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на матч заключительного 38-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщает официальный Twitter каталонцев. 20-летний защитник второй раз попадает в заявку основной команды «Эспаньола» — он присутствовал на скамейке запасных 25 июня в игре с «Бетисом» (0:1).

Тугаринов — воспитанник системы «Барселоны». В «Эспаньол» он перешел в начале нынешнего сезона. В составе «Эспаньола-2» футболист провел 11 игр в сегунде Б. В сезоне-2017/18 он отыграл два матча в юношеской Лиге УЕФА.

Игра «Эспаньол» — «Сельта» состоится 19 июля. Цвета клуба из Виго защищает россиянин Федор Смолов, но его участие в матче под большим вопросом из-за травмы паха.