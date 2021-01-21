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Роналду общается с президентом «Реала» несколько месяцев

13:50
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на протяжении нескольких месяцев общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом, утверждает Marca.

Ранее сообщалось, что функционер и футболист провели встречу на базе туринского клуба. О чем они разговаривали — неизвестно.

По данным источника, Перес и Роналду возобновили отношения, после того, как португалец в 2020 году посетил матч мадридского клуба с «Барселоной». С тех пор они поддерживают дружеское общение.

35-летний футболист выступал в «Реале» с 2009 по 2018 год. После ухода Роналду в «Ювентус» отношения между ним и Пересом испортились. Долгое время стороны не поддерживали связь.

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