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Роналдинью лучше Месси. Мнение аргентинского игрока

09:55
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Экс-игрок «ПСЖ» Мартин Кардетти сделал выбор между своим бывшим партнером по команде Роналдинью и соотечественником, капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

— Для своей команды я бы выбрал Роналдиньо в его лучшей форме, а не Месси, — цитирует Кардетти Goal. — Я провел год вместе с бразильцем, он — другой игрок, поцелован Богом. Он всегда веселился. Много тренировался с мячом, чтобы повторить эти вещи в матчах.

Такие игроки, как он появляются очень редко, и их помнят в футбольной истории. Горжусь тем, что был его товарищем по команде.

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