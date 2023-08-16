Родригу рассказал, что мог перейти в «Барселону», а не «Реал»

Нападающий «Реала» Родригу рассказал, что до перехода в «Реал» согласовал детали трансфера в «Барселону».

«С «Барселоной» практически все было решено, нам оставалось только подписать контракт. Я спросил папу: «А от «Реала» ничего нет?» Ничего не было. Я попросил подождать до выходных, потому что у нас был матч. Я сказал: «Я собираюсь разрывать на поле, и «Реал» меня заметит», — цитирует Globo Esporte Родригу.

22-летний бразилец в 2019 году перешел из «Сантоса» в «Реал» за 45 миллионов евро.