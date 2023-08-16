Родригу рассказал, что мог перейти в «Барселону», а не «Реал»
Нападающий «Реала» Родригу рассказал, что до перехода в «Реал» согласовал детали трансфера в «Барселону».
«С «Барселоной» практически все было решено, нам оставалось только подписать контракт. Я спросил папу: «А от «Реала» ничего нет?» Ничего не было. Я попросил подождать до выходных, потому что у нас был матч. Я сказал: «Я собираюсь разрывать на поле, и «Реал» меня заметит», — цитирует Globo Esporte Родригу.
22-летний бразилец в 2019 году перешел из «Сантоса» в «Реал» за 45 миллионов евро.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|18:30
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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