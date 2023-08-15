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Президент «Севильи»: «У нас нет никаких переговоров с Рамосом. Он нам не подходит»

Президент «Севильи» не хочет, чтобы Рамос возвращался в клуб
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Севильи» Хосе Кастро не хочет, чтобы защитник Серхио Рамос возвращался в клуб.

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», — приводит слова Кастро Marca.

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист станет игроком «Галатасарая».

Рамос был в «Севилье» с 2002 по 2005 года. Из этой команды он перешел в «Реал» за 27 миллионов евро.

Испанец летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ». За клуб Рамос всего сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу.

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Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
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 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
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18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
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Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 18:30
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
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Джуд Беллингем

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 1
Жозе Виллиан

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Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

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Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
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Давид Алаба

Реал

 1
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Андре Алмейда I

Валенсия

 1
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Рафинья

Рафинья

Барселона

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Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

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Кадис

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