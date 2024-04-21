Рианчо — о слухах про Абаскаля и «Кадис»: «Не думаю, что это говорит о его низком уровне»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Гильермо Абаскаля в «Кадис».

По данным испанских СМИ, 35-летний специалист может стать главным тренером команды в том случае, если клуб вылетит из примеры.

«Говорит ли это о низком уровне Абаскаля? Я так не думаю. В Испании большая конкуренция, там отличные тренеры с очень хорошей подготовкой. В европейских лигах большие клубы, которые борются за главные титулы, тренируют испанцы», — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. Специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

На данный момент «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков в 32 турах.