Камоцци считает, что Абаскаль достоин тренировать «Кадис» в сегунде

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Гильермо Абаскаля в «Кадис».

По данным испанских СМИ, 35-летний специалист может стать главным тренером команды в том случае, если клуб вылетит из примеры.

«Думаю, что это говорит о низком уровне Абаскаля. Он достоин тренировать эту команду в сегунде», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. Специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

На данный момент «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков в 32 турах.