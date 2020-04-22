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Новости   //    Футбол   //    Испания

Рекоба считает чемпионаты Испании и Англии лучшими

05:47
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Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба в интервью «Известиям» отметил, что чемпионаты Испании и Англии выше остальных по уровню.

— Вы выступаете экспертом на матчах испанской ла лиги. Как вам новая работа?

— Не могу назвать это работой, это скорее хобби. Мне нравится смотреть футбол и обсуждать его, подмечать какие-то детали, которые может не увидеть человек, не игравший на высоком уровне. Пока мне это интересно, я готов делиться своими знаниями.

— Ла лига — сильнейший чемпионат Европы на данный момент?

— Испания и Англия сейчас выше всех остальных чемпионатов по уровню вложений в футбол, по количеству звездных игроков. А выбор между ла лигой и АПЛ сделать очень сложно. Всё на любителя.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1002650/timur-ganeev/po-urovniu-talanta-egor-titov-mog-igrat-v-liubom-top-klube-evropy

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