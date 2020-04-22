Рекоба считает чемпионаты Испании и Англии лучшими
Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба в интервью «Известиям» отметил, что чемпионаты Испании и Англии выше остальных по уровню.
— Вы выступаете экспертом на матчах испанской ла лиги. Как вам новая работа?
— Не могу назвать это работой, это скорее хобби. Мне нравится смотреть футбол и обсуждать его, подмечать какие-то детали, которые может не увидеть человек, не игравший на высоком уровне. Пока мне это интересно, я готов делиться своими знаниями.
— Ла лига — сильнейший чемпионат Европы на данный момент?
— Испания и Англия сейчас выше всех остальных чемпионатов по уровню вложений в футбол, по количеству звездных игроков. А выбор между ла лигой и АПЛ сделать очень сложно. Всё на любителя.
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https://iz.ru/1002650/timur-ganeev/po-urovniu-talanta-egor-titov-mog-igrat-v-liubom-top-klube-evropy