Бензема попрощался с Рамосом: «Он больше, чем капитан»

Форвард «Реала» Карим Бензема в своем Twitter высказался по поводу ухода из команды капитана Серхио Рамоса.

«Он больше, чем капитан, он мой друг, брат. Спасибо тебе за все моменты, за то, что пережили вместе на этом пути, который принес столько успеха «Реалу». Желаю тебе всего наилучшего, легенда», — написал Бензема.

More than a Capit?n, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ??? pic.twitter.com/3KcYOq4IwU — Karim Benzema (@Benzema) June 17, 2021

16 июня «Реал» на официальном сайте сообщил об уходе Рамоса.

35-летний испанец выступал за клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.