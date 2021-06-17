Бензема попрощался с Рамосом: «Он больше, чем капитан»
Форвард «Реала» Карим Бензема в своем Twitter высказался по поводу ухода из команды капитана Серхио Рамоса.
«Он больше, чем капитан, он мой друг, брат. Спасибо тебе за все моменты, за то, что пережили вместе на этом пути, который принес столько успеха «Реалу». Желаю тебе всего наилучшего, легенда», — написал Бензема.
16 июня «Реал» на официальном сайте сообщил об уходе Рамоса.
35-летний испанец выступал за клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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