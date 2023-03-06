«Реал» в ближайшее время проведет переговоры с Азаром, клуб собирается продать игрока летом

Руководство «Реала» в ближайшие недели планирует провести встречу с нападающим Эденом Азаром и его представителями, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб собирается продать 32-летнего бельгийца в летнее трансферное окно.

Азар выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 января в игре Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).