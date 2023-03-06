«Реал» уволит Анчелотти, если команда не выиграет ни одного трофея в этом сезоне

Руководство «Реала» задумалось об отставке главного тренера клуба Карло Анчелотти, сообщает The Athletic.

63-летний итальянский специалист будет уволен в случае, если «сливочные» не завоюют ни одного трофея в текущем сезоне.

После 24-х туров «Реал» занимает второе место в ла лиге, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 очков.

Ранее мадридцы уступили каталонцам в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:1). Ответная встреча состоится 5 апреля.