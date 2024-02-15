«Реал» устно договорился с Альфонсо Дэвисом

«Реал» получил устное согласие на переход от защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, сообщает Relevo.

По данным источника, в мадридском клубе ожидают ответа «Баварии» по сумме потенциального трансфера. Отмечается, что руководство «сливочных» положительно оценивает перспективу перехода, так как Дэвис уже несколько раз отклонил предложение мюнхенцев о продлении соглашения.

Ранее Sky Sport сообщал, что в «Реале» попросили 23-летнего канадца не продлевать контракт с «Баварией».

Действующее соглашение Дэвиса с мюнхенцами истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Дэвис провел 27 матчей за «Баварию», забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.