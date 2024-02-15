«Барселона» интересуется Хвичей Кварацхелией

«Барселона» хочет усилить свое нападение и рассматривает трансфер вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб также рассматривает варианты с подписанием Габриэла Мартинелли из «Арсенала» и футболиста «Брайтона» Каору Митому.

В текущем сезоне 23-летний грузин сыграл 30 матчей за «Наполи», в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.