Хавбек «Реала» Браим Диас избежал травмы после матча Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Браим Диас избежал травмы после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:0).

В концовке встречи Диас был заменен после того, как почувствовал дискомфорт в правой ноге. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обследование не выявило у игрока проблем, и он будет доступен в следующем матче мадридского клуба.

18 февраля «Реал» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» в 25-м туре ла лиги.

24-летний Диас в этом сезоне забил 8 голов и отдал 3 результативных паса в 28 матчах за «сливочных».