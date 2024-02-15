Хавбек «Реала» Браим Диас избежал травмы после матча Лиги чемпионов
Полузащитник «Реала» Браим Диас избежал травмы после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:0).
В концовке встречи Диас был заменен после того, как почувствовал дискомфорт в правой ноге. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обследование не выявило у игрока проблем, и он будет доступен в следующем матче мадридского клуба.
18 февраля «Реал» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» в 25-м туре ла лиги.
24-летний Диас в этом сезоне забил 8 голов и отдал 3 результативных паса в 28 матчах за «сливочных».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|- : -
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
Новости