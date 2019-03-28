20:25 | Футбол — Испания

"Реал" U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

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Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории. Ее тренером является бывший полузащитник "королевского клуба" Хаби Алонсо. Этот трофей стал первым в карьере 37-летнего специалиста. 

Это мой первый тренерский сезон, - сказал Алонсо в интервью Marca. - Он получился позитивным.

Алонсо играл за "Реал" с 2009 по 2014 год. В составе "сливочных" он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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