"Реал" U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории. Ее тренером является бывший полузащитник "королевского клуба" Хаби Алонсо. Этот трофей стал первым в карьере 37-летнего специалиста.

Xabi Alonso has won his first silverware as a coach!



Here's what he had to say after his Infantil A squad secured the league:

[TRANSLATION THREAD]pic.twitter.com/oAlGS4dzUN – José 🇺🇲🇪🇨 (@CasemiroIsGod) 27 марта 2019 г.

- Это мой первый тренерский сезон, - сказал Алонсо в интервью Marca. - Он получился позитивным.

Алонсо играл за "Реал" с 2009 по 2014 год. В составе "сливочных" он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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