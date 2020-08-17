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«Реал» связался с агентом Бэйла, чтобы уговорить игрока уйти

16:46
Гарет Бэйл. Фото Twitter
Гарет Бэйл. Фото Twitter
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«Реал» не оставляет надежд расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Гаретом Бэйлом, сообщает Marca. Форвард не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана и сам неоднократно давал понять, что не хочет выкладываться на поле и готов досидеть в запасе «Реала» до конца контракта.

Мадридский клуб вынужден был связаться с представителем Бэйла Барнеттом, который считается одним из самых влиятельных футбольных агентов.

Нынешний контракт Бэйла истекает летом 2022 года. Валлиец перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

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