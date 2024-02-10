«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне»

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне» в матче 24-го тура ла лиги — 0:1.

Победный гол у гостей забил Анте Будимир на 49-й минуте.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян продлил свою безголевую серию в Испании до 25 матчей. Он был заменен на 61-й минуте.

После 24 туров «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте с 37 очками. «Осасуна» находится на 11-й строчке с 29 очками.