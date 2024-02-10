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10 февраля, 20:14

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне»

Виктория Кравченко
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне» в матче 24-го тура ла лиги — 0:1.

Победный гол у гостей забил Анте Будимир на 49-й минуте.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян продлил свою безголевую серию в Испании до 25 матчей. Он был заменен на 61-й минуте.

После 24 туров «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте с 37 очками. «Осасуна» находится на 11-й строчке с 29 очками.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
10 февр, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Осасуна

ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
4
10
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«Реал» — «Жирона»: стартовые составы на матч лидеров ла лиги

Мостовой сравнил «Жирону» с «Лестером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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9.02 23:00
Кадис – Бетис
 0 : 2
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 1 : 1
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 1
10.02 20:30
Реал – Жирона
 4 : 0
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 2 : 0
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 3 : 2
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 2 : 1
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
 1 : 0
11.02 23:00
Барселона – Гранада
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12.02 23:00
Альмерия – Атлетик
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Джуд Беллингем

Реал

 16
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Борха Майораль

Хетафе

 15
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Артем Довбик

Жирона

 14
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Алекс Баэна

Вильярреал

 7
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Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

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 7
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
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Реал

 16 2 1
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Хетафе

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