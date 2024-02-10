«Реал» — «Жирона»: стартовые составы на матч лидеров ла лиги

Стали известны стартовые составы на матч между «Реалом» и «Жироной» в 24-м туре испанской ла лиге.

Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Реал»: Лунин, Менди, Тчуамени, Карвахаль, Васкес, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Хуанпе, Эрик Гарсия, Коуту, Алеиш Гарсия, Мартин, Савио, Порту, Цыганков, Довбик.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Жирона».