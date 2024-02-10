Мостовой сравнил «Жирону» с «Лестером»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о выступлении «Жироны» в текущем сезоне чемпионата Испании.

«В этом сезоне «Жирона», как в свое время выступал английский «Лестер». Тогда вся Европа болела за этот клуб, потому что «Лестер» никто не понимал. Думаю, многие сейчас болеют за «Жирону». Помимо того, что команда идет на высоком месте, они играют действительно очень здорово. Это фантастика», — сказал Мостовой ODDS.ru.

После 24 туров чемпионата Испании «Реал» идет на первом месте в турнирной таблице с 58-ю очками в активе. «Жирона» располагается на второй строчке с 56-ю баллами.