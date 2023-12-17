«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом», Захаряна заменили на 59-й минуте
«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 0:0.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
«Реал Сосьедад» (30 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Бетис» (27) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|16
|13
|2
|1
|38-20
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
3
|Барселона
|17
|10
|5
|2
|31-19
|35
|
4
|Атлетико
|16
|11
|1
|4
|32-16
|34
|
5
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|Р. Сосьедад
|17
|8
|6
|3
|29-18
|30
|
7
|Бетис
|17
|6
|9
|2
|19-17
|27
|
8
|Хетафе
|17
|6
|7
|4
|21-20
|25
|
9
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
10
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|18-22
|20
|
11
|Р. Вальекано
|17
|4
|8
|5
|16-23
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
13
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
14
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
15
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
16
|Севилья
|16
|2
|7
|7
|20-24
|13
|
17
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
18
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
19
|Гранада
|17
|1
|5
|11
|20-37
|8
|
20
|Альмерия
|17
|0
|5
|12
|17-39
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|1 : 0
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|0 : 3
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|1 : 1
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|0 : 0
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0
Новости