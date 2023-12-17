«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом», Захаряна заменили на 59-й минуте

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 0:0.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

«Реал Сосьедад» (30 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Бетис» (27) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.