«Альмерия» продлила серию без побед в ла лиге до 20 матчей, сыграв вничью с «Мальоркой»

«Альмерия» на своем поле сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Альмерия» (5 очков) не одержала ни одной победы в 17 турах чемпионата Испании и замыкает турнирную таблицу. Кроме того, команда дважды сыграла вничью и один раз уступила в трех последних матчах на финише прошлого чемпионата. Таким образом, «Альмерия» не побеждает в ла лиге уже 20 матчей подряд.

«Мальорка» (15) идет на 15-м месте в ла лиге.