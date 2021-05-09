«Реал» ушел от поражения в матче с «Севильей» и упустил шанс выйти на первое место
«Реал» свел вничью матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Мадридцы сыграли на своем поле с соперником со счетом 2:2.
В начале встречи гол забил нападающий «сливочных» Карим Бензема, но взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР.
В итоге, счет открыла «Севилья»: отличился полузащитник Фернандо.
Во втором тайме нападающий «Реала» Марко Асенсио сравнил счет, но затем хавбек «Севильи» Иван Ракитич вновь вывел гостей вперед.
И все же в добавленное время «Реал смог спастись, когда забил форвард Эден Азар.
В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 71 очко, «Реал» с 75 очками идет вторым. Первое место занимает «Атлетико» (77 очков), на третьей строчке располагается «Барселона» (75). В случае победы «Реал» мог догнать по очкам «Атлетико» и обойти его по дополнительным показателям.
Чемпионат Испании. Лига 1
35-й тур
«Реал» — «Севилья» — 2:2 (0:1)
Голы: Фернанду Режес, 22 (0:1). Асенсио, 67 (1:1). Ракитич, 78 — с пенальти (1:2). Азар, 90+4 (2:2).
«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 66), Начо, Одриосола, Эдер Милитау, Модрич (Асенсио, 66), Кроос, Каземиру, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 80).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 88), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 83), А.Д.Гомес (Эн-Несири, 57), Сусо (Оскар Родригес, 83), Окампос (де Йонг, 88).
Предупреждения: Каземиру, 21. Сусо, 56. Гудель, 85.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
9 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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