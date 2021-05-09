«Реал» ушел от поражения в матче с «Севильей» и упустил шанс выйти на первое место

«Реал» свел вничью матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Мадридцы сыграли на своем поле с соперником со счетом 2:2.

В начале встречи гол забил нападающий «сливочных» Карим Бензема, но взятие ворот было отменено после вмешательства ВАР.

В итоге, счет открыла «Севилья»: отличился полузащитник Фернандо.

Во втором тайме нападающий «Реала» Марко Асенсио сравнил счет, но затем хавбек «Севильи» Иван Ракитич вновь вывел гостей вперед.

И все же в добавленное время «Реал смог спастись, когда забил форвард Эден Азар.

В турнирной таблице «Севилья» занимает четвертое место, набрав 71 очко, «Реал» с 75 очками идет вторым. Первое место занимает «Атлетико» (77 очков), на третьей строчке располагается «Барселона» (75). В случае победы «Реал» мог догнать по очкам «Атлетико» и обойти его по дополнительным показателям.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Реал» — «Севилья» — 2:2 (0:1)

Голы: Фернанду Режес, 22 (0:1). Асенсио, 67 (1:1). Ракитич, 78 — с пенальти (1:2). Азар, 90+4 (2:2).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 66), Начо, Одриосола, Эдер Милитау, Модрич (Асенсио, 66), Кроос, Каземиру, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 80).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 88), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 83), А.Д.Гомес (Эн-Несири, 57), Сусо (Оскар Родригес, 83), Окампос (де Йонг, 88).

Предупреждения: Каземиру, 21. Сусо, 56. Гудель, 85.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

9 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».