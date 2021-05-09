«Толстяк, не морочь мне голову». Пике и тер Штеген вступили в перепалку с Суаресом
Вратарь Марк-Андре тер Штеген и Жерар Пике вступили в перепалку с форвардом Луисом Суаресом во время матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (0:0).
В одном из эпизодов матча Суарес упал после контакта с тер Штегеном. После чего футболисты «Барселоны» высказали претензии бывшему одноклубнику.
«Ладно, толстяк, не морочь мне голову. Все в порядке», — сказал Пике уругвайцу.
«Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это...» — добавил тер Штеген.
«Атлетико» с 77 очками лидирует в ла лиге. У «Барсы» 75 очков и вторая позиция. Третьим идет «Реал» — 74 очка, у команды в запасе матч против «Севильи», который состоится сегодня, 9 мая.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210509/493693703444/ter-stegen-y-pique-se-las-tuvieron-con-suarez-ya-esta-bien-gordo.html
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