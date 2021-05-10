Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал пенальти в ворота своей команды в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:2).

«Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у «Севильи» был такой же момент. Меня не убедило то, что судья сказал мне. Я никогда не говорю о судействе, но сегодня я злюсь. Тем не менее, мы имеем то, что есть. Мы не собираемся ничего менять. Довольны своей игрой, однако мы заслужили большего, потому что второй тайм провели хорошо.

Мы будем сражаться до конца. Нужно думать о трех оставшихся играх. Я злюсь, потому что мы заслужили победу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота», — приводит слова Зидана Marca.

Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Иван Ракитич.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.