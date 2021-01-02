«Реал» рассматривает возможность трансфера Камавинга

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга остается в сфере интересов «Реала». Мадридский клуб готов вернуться летом к переговорам по трансферу 18-летнего француза, сообщает AS.

Нынешний контракт Камавинга с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.