Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» рассматривает возможность трансфера Камавинга

20:21
Теги:

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга остается в сфере интересов «Реала». Мадридский клуб готов вернуться летом к переговорам по трансферу 18-летнего француза, сообщает AS.

Нынешний контракт Камавинга с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир