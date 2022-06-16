«Реал» рассматривает Гнабри в качестве замены Асенсио

«Реал» нашел замену форварду команды Марко Асенсио.

Как сообщает Экрем Конур, мадридский клуб рассматривает полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри в качестве сменщика Асенсио.

В минувшем сезоне Гнабри провел 45 матчей за немецкий клуб, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал две результативных передачи в 42 матчах за сливочных.