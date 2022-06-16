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Сегодня, 20:44

«Реал» рассматривает Гнабри в качестве замены Асенсио

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» нашел замену форварду команды Марко Асенсио.

Как сообщает Экрем Конур, мадридский клуб рассматривает полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри в качестве сменщика Асенсио.

В минувшем сезоне Гнабри провел 45 матчей за немецкий клуб, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал две результативных передачи в 42 матчах за сливочных.

Источник: https://twitter.com/Ekremkonur/status/1537461327748276227?ref_src=twsrc%5Etfw
Марко Асенсио
Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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22.05 21:00
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Карим Бензема

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