Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о финансовой ситуации в «Барселоне».

Ранее вице-президент каталонцев Эдуард Ромеу заявил, что нужно 500 миллионов евро, чтобы спасти клуб.

«В жизни бывают лучшие или худшие финансовые ситуации, — приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito. — «Барселона» — один из величайших клубов мира, стоимость которого составляет от 4 до 5 миллиардов евро. Она может находиться в сложной финансовой ситуации, но у нее есть механизмы для того, чтобы двигаться вперед, мы все этого хотим. На мой взгляд, «Реал» и «Барселона» — два лучших клуба мира. Когда мы проводим класико, его смотрят 600 миллионов человек».

В прошедшем сезоне мадридский клуб «Реал» выиграл чемпионат Испании, набрав 86 очков в 38 матчах. «Барселона» с 73 баллами расположилась на второй позиции.