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Сегодня, 22:40

Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Гави

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника клуба Гави.

«Новый контракт Гави находится на грани завершения — мы на финальной стадии», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагает 17-летнему испанцу договор до 2027 года, в котором прописаны отступные в 1 миллиард евро.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.

Источник: https://t.co/A81YJ2SCVT
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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