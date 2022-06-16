Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Гави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника клуба Гави.

«Новый контракт Гави находится на грани завершения — мы на финальной стадии», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагает 17-летнему испанцу договор до 2027 года, в котором прописаны отступные в 1 миллиард евро.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.