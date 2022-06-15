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«Реал» продлит контракт с Винисиусом до 2026 или 2027 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ведет переговоры с мадридским клубом о новом контракте, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» хочет уладить все формальности на этой или на следующей неделе.

Отмечается, что официально о новом контракте 21-летнего бразильца объявят в июле, когда команда выйдет из отпуска.

При этом сторонам осталось лишь договориться о сроке соглашения. Клуб предлагал нападающему подписать контракт до 2028 года, но он хочет получить более короткое соглашение — до 2026 или 2027 года.

Также сообщается, что зарплата Винисиуса увеличится более чем в два раза. По нынешнему договору он получает 3,2 миллиона евро в год. По новом контракту он будет зарабатывать 10 миллионов. В соглашение будут включены и различные бонусы.

Значительно увеличатся отступные нападающего — с 350 миллионов до 1 миллиарда евро. Таким образом «Реал» хочет подчеркнуть значимость игрока для команды и поблагодарить за то, что он никогда не вел переговоры с другими клубами .

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/15/62a90a96e2704e759a8b45a8.html
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
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Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
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Карим Бензема

Реал

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