«Реал» продлит контракт с Винисиусом до 2026 или 2027 года

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ведет переговоры с мадридским клубом о новом контракте, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» хочет уладить все формальности на этой или на следующей неделе.

Отмечается, что официально о новом контракте 21-летнего бразильца объявят в июле, когда команда выйдет из отпуска.

При этом сторонам осталось лишь договориться о сроке соглашения. Клуб предлагал нападающему подписать контракт до 2028 года, но он хочет получить более короткое соглашение — до 2026 или 2027 года.

Также сообщается, что зарплата Винисиуса увеличится более чем в два раза. По нынешнему договору он получает 3,2 миллиона евро в год. По новом контракту он будет зарабатывать 10 миллионов. В соглашение будут включены и различные бонусы.

Значительно увеличатся отступные нападающего — с 350 миллионов до 1 миллиарда евро. Таким образом «Реал» хочет подчеркнуть значимость игрока для команды и поблагодарить за то, что он никогда не вел переговоры с другими клубами .

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.