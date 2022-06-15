Кунде сообщил руководству «Севильи», что хочет перейти в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде хочет перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 23-летний француз приостановил переговоры с «Челси» и «Ньюкаслом», и сообщил руководству «Севильи», что хочет перейти в каталонский клуб.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави сообщил техническому департаменту и президенту Жоану Лапорте, что хочет видеть защитника в клубе.

При этом, если договориться с андалусийским клубом не удастся, каталонцы попытается купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Барселона» — приоритетный вариант для Кунде. В каталонском клубе знают, что «Севилья» готова продать защитника за 65-70 миллионов евро, и попытаются уговорить руководителей андалусийского клуба снизить требования. В сделку могут включить защитника Серджиньо Деста или полузащитника Франсишку Тринкау.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с андалусийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.