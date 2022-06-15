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Сегодня, 16:45

Ла лига пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фейр-плей

Карен Саркисян
Корреспондент
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Ла лига подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на «ПСЖ», сообщает Reuters.

По информации источника, жалоба связана с предположительными нарушениями финансового фейр-плей парижским клубом.

В ла лиге заявили, что подали жалобу на «ПСЖ» на прошлой неделе.

Ранее УЕФА изменил правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/laliga-file-complaints-against-psg-man-city-uefa-2022-06-15/
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 2 : 4
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21.05 18:30
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 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Реал

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Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Жюль Кунде

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Севилья

 32 2 2
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Валенсия

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