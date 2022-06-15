Ла лига пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фейр-плей

Ла лига подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на «ПСЖ», сообщает Reuters.

По информации источника, жалоба связана с предположительными нарушениями финансового фейр-плей парижским клубом.

В ла лиге заявили, что подали жалобу на «ПСЖ» на прошлой неделе.

Ранее УЕФА изменил правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.