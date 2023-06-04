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Сегодня, 11:06

«Реал» примет решение о будущем Начо в ближайшее время

Ана Горшкова
Корреспондент
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Окончательное решение о будущем защитника «Реала» Начо ожидается в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба ждет ответа 33-летнего игрока на предложение о новом контракте. Также «Интер» обратился к Начо, он находится в списке потенциальных целей. В любом случае, до финала Лиги чемпионов ничего не будет сделано.

Футболист является воспитанником мадридцев, выступая за основную команду с 2012 года. В этом сезоне Начо участвовал в 43 матчах за «Реал», забив 1 гол и записав на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока истекает этим летом.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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«Реал» сэкономит почти 7 миллионов евро благодаря уходу Азара
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 - : -
4.06 19:30
Реал – Атлетик
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4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
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 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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