«Реал» сэкономит почти 7 миллионов евро благодаря уходу Азара

«Реал» сэкономит крупную сумму благодаря уходу нападающего Эдена Азара.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний бельгиец отказался почти от 7 миллионов евро — это часть его зарплаты за сезон.

3 июня стало известно, что «Реал» и Азар достигли взаимного соглашения о расторжении контракта по окончании сезона-2022/23.

В общей сложности игрок провел 76 матчей за «Реал», забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Азара в 5 миллионов евро.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/2022), обладателем Кубка страны-2022/23 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/20, 2021/22). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов-2021/22.