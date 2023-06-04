Чемпионат Испании: «Реал» — «Атлетик», «Вильярреал» — «Атлетико» и другие матчи 38-го тура
38-й тур чемпионата Испании по футболу.
Расписание всех матчей чемпионата Испании по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|
2
|Реал
|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|
3
|Атлетико
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|
4
|Р. Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|
5
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57-38
|63
|
6
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|
7
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|
8
|Атлетик
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|
9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|
10
|Р. Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|
11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|
12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|
13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|
14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|
15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|
16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|
17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|
18
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|
19
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|
20
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|- : -
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|23
|3
|3
Новости