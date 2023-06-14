«Реал» представил домашний комплект формы на новый сезон

«Реал» провел презентацию домашнего комплекта формы на сезон-2023/24.

Форма выполнена в классическом белом цвете с золотыми и синими вставками. Также в презентации приняли участия футболистки и баскетболисты мадридского клуба.

Домашний комплект формы «Реала» на сезон-2023/24. Фото ФК «Реал»

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, выиграл Кубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».