«Боруссия» сообщила, что «Реал» 6 лет будет выплачивать сумму за трансфер Беллингема

«Реал» будет выплачивать дортмундской «Боруссии» сумму за трансфер полузащитника Джуда Беллингема на проятжении 6 лет.

Как сказано в заявлении дортмундского клуба, выплаты фиксированной суммы трансфера и бонусов, активация которых зависит от выступлений игрока за новый клуб, будут распределены на 6 лет, то есть на весь период контракта футболиста с «Реалом».

7 июня «Боруссия» сообщила, что получит 103 миллиона евро за 19-летнего полузащитник. Также предусмотрены бонусы — до 30 процентов от суммы трансфера (максимум 30,9 миллиона).

14 июня «Реал» подтвердил переход Беллингема.