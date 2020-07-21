«Реал» потратит за два года на Бэйла 60 миллионов евро

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл намерен отработать свой контракт. Его соглашение с мадридцами будет действовать еще два сезона.

«Реал» потратит на Бэйла 60 миллионов евро. В сумму входит зарплата игрока за два сезона, а также различные налоги и связанные с ними расходы. Клуб хотел бы продать игрока, который не соглашается даже на аренду.

Ранее болельщики «Реала» признали валлийца худшим игроком сезона. 31-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей и забил три мяча при двух голевых передачах. Он пропустил семь последних матчей команды.

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