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Сегодня, 12:51

«Реал» не собирается продлевать контракт с Марсело

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» не собирается продлевать контракт с защитником Марсело. Игрок был готов пойти на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе, но мадридский клуб не намерен сохранять 33-летнего бразильца, сообщает Defensa Central.

«Реал» не планирует продлевать контракт с игроком, однако не исключается перевод его на административную должность.

В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 14 матчах во всех турнирах и одна результативная передача.

Соглашение защитника с «Реалом» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Марсело, по данным портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Марсело Виейра (Марсело)
ФК Реал
0
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 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 0 : 0
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 2 : 2
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Реал

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Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

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Эспаньол

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

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Севилья

 24 2 2
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