«Реал» не собирается продлевать контракт с Марсело

«Реал» не собирается продлевать контракт с защитником Марсело. Игрок был готов пойти на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе, но мадридский клуб не намерен сохранять 33-летнего бразильца, сообщает Defensa Central.

«Реал» не планирует продлевать контракт с игроком, однако не исключается перевод его на административную должность.

В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 14 матчах во всех турнирах и одна результативная передача.

Соглашение защитника с «Реалом» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Марсело, по данным портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.