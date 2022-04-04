Роналд Араухо может сменить «Барселону» на «МЮ» этим летом
Защитник Роналд Араухо летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по переходу защитника Роналда Араухо, сообщает El Nacional.
Каталонцы смирились с тем, что летом клубу придется продать игрока. Защитник не хочет принимать предложение «Барселоны», так как его не устраивают условия, предлагаемые клубом.
«Сине-гранатовые» готовы отпустить футболиста за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
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|
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|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
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|33
|
14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
16
|Гранада
|30
|6
|11
|13
|33-48
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
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|
19
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|4
|10
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|2.04
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 0
|2.04
|17:15
|
Леванте – Вильярреал
|2 : 0
|2.04
|19:30
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Алавес
|4 : 1
|3.04
|15:00
|
Атлетик – Эльче
|2 : 1
|3.04
|17:15
|
Бетис – Осасуна
|4 : 1
|3.04
|19:30
|
Валенсия – Кадис
|0 : 0
|3.04
|19:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|2 : 2
|3.04
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|4.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
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|Г
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Карим Бензема
Реал
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
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|И
|К
|Ж
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|2
|4
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Жюль Кунде
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Иньиго Мартинес
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