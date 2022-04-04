Роналд Араухо может сменить «Барселону» на «МЮ» этим летом

«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по переходу защитника Роналда Араухо, сообщает El Nacional.

Каталонцы смирились с тем, что летом клубу придется продать игрока. Защитник не хочет принимать предложение «Барселоны», так как его не устраивают условия, предлагаемые клубом.

«Сине-гранатовые» готовы отпустить футболиста за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.