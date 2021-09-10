«Реал» не собирается продлевать контракт с Бэйлом

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение отпустить Гарета Бэйла летом. Как сообщает El Confidencial, мадридский клуб не будет делать 32-детнему валлийцу никаких предложений о продлении контракта.

Действующее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 1 июля 2022 года. Он с 2013 года играет за мадридскую команду.

В прошедшем сезоне Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. В Англии он сыграл 20 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.