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«Реал» не собирается продлевать контракт с Бэйлом

01:36
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение отпустить Гарета Бэйла летом. Как сообщает El Confidencial, мадридский клуб не будет делать 32-детнему валлийцу никаких предложений о продлении контракта.

Действующее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 1 июля 2022 года. Он с 2013 года играет за мадридскую команду.

В прошедшем сезоне Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. В Англии он сыграл 20 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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