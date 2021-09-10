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Люк де Йонг занял шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»

00:28
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Новичок «Барселоны» Люк де Йонг был представлен в качестве игрока каталонского клуба. Как сообщает El Chiringuito TV, голландский нападающий в раздевалке сине-гранатовых занял шкафчик, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

Аргентинский форвард этим летом покинул «Барселоны» и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

В конце летнего трансферного окна, 1 сентября, «Барселона» объявила об аренде 31-летнего голландца у «Севильи».

В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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